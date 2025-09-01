Мессенджер MAX
1 сентября, 10:07

МО РФ сообщило о ликвидации установки HIMARS и кабины управления ЗРК Patriot ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные в ходе боевых действий за последние 24 часа ликвидировали кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а также установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. В ходе отражения атаки БПЛА над Крымом сбито три беспилотника, над Краснодарским краем — один, а над Чёрным морем — 21. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

