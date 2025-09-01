Российские военные в ходе боевых действий за последние 24 часа ликвидировали кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а также установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новости СВО. ВС РФ продвигаются на Днепровщине, в ДНР уничтожена элита ГУР, ВСУ в панике отходят, 59% украинцев за мир, Киев объявил войну хасидам, 1 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. В ходе отражения атаки БПЛА над Крымом сбито три беспилотника, над Краснодарским краем — один, а над Чёрным морем — 21. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.