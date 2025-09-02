В Ростове-на-Дону эвакуируют 320 жителей дома из-за неразорвавшегося снаряда
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sandyman
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуируют 320 жителей многоквартирного дома, где обнаружили неразорвавшийся снаряд. Как сообщил врио губернатора Юрия Слюсарь, его нашли в ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир.
«Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.
В администрации добавили, что фиксировать ущерб начнут после того, как на месте отработают сапёры и следователи.
Напомним, в ходе атак украинских беспилотников в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. С разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребёнок. К счастью, серьёзного вреда здоровью никто из них не получил.