В Ростове-на-Дону эвакуируют 320 жителей дома из-за неразорвавшегося снаряда

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуируют 320 жителей многоквартирного дома, где обнаружили неразорвавшийся снаряд. Как сообщил врио губернатора Юрия Слюсарь, его нашли в ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир.

«Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

В администрации добавили, что фиксировать ущерб начнут после того, как на месте отработают сапёры и следователи.