Для жителей пострадавших от БПЛА домов в Ростове-на-Дону открыли ПВР

В Ростове-на-Дону организовали пункт временного размещения (ПВР) для людей, чьи дома пострадали от атак беспилотников. Его разместят на базе нового корпуса школы. Об этом заявил глава города Александр Скрябин.

«По предварительной информации, пострадали два многоквартирных дома. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — отметил он в Telegram-канале.

На месте продолжают работать службы экстренного реагирования. Работники помогают жителям пострадавших домов. Местные власти также будут принимать заявления на выплаты и компенсации, добавили в мэрии.