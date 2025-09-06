Мессенджер MAX
6 сентября, 09:43

Ликвидированный в Киеве боец ВСУ Сакун оказался главным инженером ЗРК Patriot

В Киеве ликвидировали главного инженера подразделения ЗРК Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Появилось подтверждение гибели украинского военнослужащего Дениса Сакуна при атаке по Киеву в декабре 2024 года. На официальном сайте Владимира Зеленского появилась написанная родственницей военного петиция с призывом присвоить ему звание Героя Украины. Как оказалось, погибший был главным инженером батареи ЗРК Patriot.

Денис Сакун. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Олександр Маркушин

Автор петиции раскрыла детали гибели инженера — по её словам, он участвовал в отражении российского обстрела, целью которого была и сама позиция ЗРК. Падение обломков одной из сбитых ракет вызвало пожар, который Сакун бросился тушить. Военнослужащий погиб, когда произошла детонация боекомплекта.

Украинских военных хладнокровно убили при попытке бежать из-под Харькова

Напомним, Life.ru сообщал о гибели Дениса Сакуна ещё в декабре 2024 года. Он был чемпионом Незалежной по ездовому спорту на собаках и, по данным российских военкоров, у него было соответствующее прозвище — Собакин.

