Военнослужащих ВСУ, которые пытались покинуть позиции на Харьковском направлении, уничтожил украинский дрон по приказу командования. Об этом рассказали «Бесстрашные» из группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Командиры полка приняли решение не щадить двух дезертиров, отдав приказ взорвать их FPV-дроном.

«На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций», — рассказали бойцы уточнив, что ни один из беглецов не выжил.