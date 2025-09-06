Украинских военных хладнокровно убили при попытке бежать из-под Харькова
FPV-дрон 425-го полка ВСУ подорвал украинских бойцов во время попытки бегства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran
Военнослужащих ВСУ, которые пытались покинуть позиции на Харьковском направлении, уничтожил украинский дрон по приказу командования. Об этом рассказали «Бесстрашные» из группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
Командиры полка приняли решение не щадить двух дезертиров, отдав приказ взорвать их FPV-дроном.
«На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций», — рассказали бойцы уточнив, что ни один из беглецов не выжил.
Ранее украинский военнопленный заявил, что на Украине почти половина мобилизованных новобранцев сбежала из учебного центра в первую же ночь. По его словам, из 150 человек там остались лишь 85.