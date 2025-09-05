Украинская «Баба-яга» атаковала посёлок под Брянском, повреждены два дома и 20 машин
Два многоэтажных дома и 20 автомобилей были повреждены после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) беспилотниками по посёлку городского типа Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз.
«Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов «Баба-яга» посёлок городского типа Белая Берёзка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Он отметил, что после завершения работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведёт детальное обследование повреждённого имущества для определения объёмов необходимого восстановительного ремонта.
