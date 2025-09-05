Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:39

Украинская «Баба-яга» атаковала посёлок под Брянском, повреждены два дома и 20 машин

Богомаз: В Белой Берёзке под Брянском дроны ВСУ повредили два дома и 20 машин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Два многоэтажных дома и 20 автомобилей были повреждены после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) беспилотниками по посёлку городского типа Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз.

«Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов «Баба-яга» посёлок городского типа Белая Берёзка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Он отметил, что после завершения работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведёт детальное обследование повреждённого имущества для определения объёмов необходимого восстановительного ремонта.

Водитель получил травмы спины и рук при ударе дрона ВСУ по его авто под Белгородом
Водитель получил травмы спины и рук при ударе дрона ВСУ по его авто под Белгородом

Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям,

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar