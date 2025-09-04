В городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре упал дрон со взрывчаткой

В Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не детонировал при падении, рассказал глава населённого пункта Максим Пухов.

«Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие — полностью заселены», — написал Пухов в своём телеграм-канале.

Специалисты территориальной обороны быстро организовали штаб и приняли меры для ликвидации угрозы. Благодаря профессионализму и слаженности действий удалось избежать жертв и разрушений.