Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 14:23

В городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре упал дрон со взрывчаткой

Мотор от дрона. Обложка © Telegram/ Пухов LIVE

В Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не детонировал при падении, рассказал глава населённого пункта Максим Пухов.

«Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие — полностью заселены», написал Пухов в своём телеграм-канале.

Специалисты территориальной обороны быстро организовали штаб и приняли меры для ликвидации угрозы. Благодаря профессионализму и слаженности действий удалось избежать жертв и разрушений.

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар часто становится мишенью для атак ВСУ. Так, 2 сентября, его атаковали трижды беспилотниками-камикадзе. Подобные действия со стороны украинской армии создают угрозу ядерной безопасности.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
  • Запорожская область
