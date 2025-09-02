Город-спутник ЗАЭС за день трижды подвергся атакам беспилотников ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся трём атакам беспилотников-камикадзе со стороны ВСУ в течение дня. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, точный характер повреждений уточняется. Глава администрации призвал горожан соблюдать осторожность.

«Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течение дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются», — написал Пухов.