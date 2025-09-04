Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 12:02

Шестилапый украинский «Вампир» канул в бездну после встречи с «Ланцетом»

Минобороны: Российские БПЛА ликвидировали украинский гексакоптер Вампир в ДНР

Обложка © Wikipedia

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли значительный урон воздушным силам противника на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, в результате скоординированных действий были уничтожены тяжёлый гексакоптер ВСУ Vampire («Вампир») и штурмовой дроновый комплекс украинских формирований.

Благодаря действию расчётов БПЛА и артиллерийских подразделений группировки «Юг», противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя, что существенно ослабило его оперативные возможности на данном участке фронта. Севернее Константиновки операторы беспилотной разведки своевременно выявили штурмовой роботехнический комплекс, принадлежащий 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Для его нейтрализации был успешно применён ударный дрон «Ланцет», который точно поразил цель.

Отдельный эпизод операции развернулся в районе Клебан-Быкского водохранилища, где российские операторы БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в критической фазе полёта — во время посадки. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийским расчётам, которые нанесли высокоточный удар и вывели аппарат из строя.

Ранее сообщалось об освобождении южных районов Донецкой Народной Республики российскими войсками. Глава ДНР, Денис Пушилин, выразил свою благодарность всем военнослужащим и командирам, входящим в состав группировки «Восток».

Алиса Хуссаин
