Российские операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли значительный урон воздушным силам противника на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, в результате скоординированных действий были уничтожены тяжёлый гексакоптер ВСУ Vampire («Вампир») и штурмовой дроновый комплекс украинских формирований.

Благодаря действию расчётов БПЛА и артиллерийских подразделений группировки «Юг», противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя, что существенно ослабило его оперативные возможности на данном участке фронта. Севернее Константиновки операторы беспилотной разведки своевременно выявили штурмовой роботехнический комплекс, принадлежащий 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Для его нейтрализации был успешно применён ударный дрон «Ланцет», который точно поразил цель.

Отдельный эпизод операции развернулся в районе Клебан-Быкского водохранилища, где российские операторы БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в критической фазе полёта — во время посадки. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийским расчётам, которые нанесли высокоточный удар и вывели аппарат из строя.