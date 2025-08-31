Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:59

Водитель получил травмы спины и рук при ударе дрона ВСУ в его авто под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ ударил в автомобиль в селе под Белгородом, ранен водитель

Обложка © freepik / senivpetro

Обложка © freepik / senivpetro

В селе Новоалександровка Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, ранения получил водитель, машина сильно повреждена. Об очередной атаке ВСУ рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — поделился он.

Вражеский БПЛА едва не убил жителя Белгородчины, влетев в его автомобиль
Вражеский БПЛА едва не убил жителя Белгородчины, влетев в его автомобиль

Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного жилого дома. В результате детонации мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar