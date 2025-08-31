Водитель получил травмы спины и рук при ударе дрона ВСУ в его авто под Белгородом

В селе Новоалександровка Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, ранения получил водитель, машина сильно повреждена. Об очередной атаке ВСУ рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — поделился он.