Водитель получил травмы спины и рук при ударе дрона ВСУ в его авто под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ ударил в автомобиль в селе под Белгородом, ранен водитель
В селе Новоалександровка Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, ранения получил водитель, машина сильно повреждена. Об очередной атаке ВСУ рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — поделился он.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного жилого дома. В результате детонации мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения.