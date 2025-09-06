Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 06:42

«В первую же ночь»: Из учебного центра ВСУ сбежала половина мобилизованных

Пленный Ступко заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Из центра ВСУ по подготовки мобилизованных сбежала почти половина новобранцев в первую же ночь после прибытия. Об этом рассказал взятый в плен боец ВСУ Николай Ступко.

«Много бежало... бежали, когда нас только привозили — на второй день, в первую ночь бежали... За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали», — говорит украинский военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ.

Ранее Life.ru писал, что пленённый командир украинского спецназа предоставил важные сведения, которые позволили обнаружить базу диверсантов в Сумской области. Вследствие этого был нанесён авиационный удар, уничтоживший около 60 человек личного состава. А бойцы 31-й бригады ВСУ сдали ВС РФ координаты заградотядов и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.

Андрей Бражников
