Таранили украинский дрон: Камера сняла попытки наших ВДВ спасти ВСУшника, которого убивали свои
Обложка © Минобороны РФ
Боец ВСУ был убит сослуживцами во время сдачи в плен на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских десантников его спасти. Ужасающие кадры опубликовали в Минобороны РФ.
Видео © Минобороны РФ
Украинский солдат решил сдаться в плен, сделав белый флаг из футболки. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) указывал ему дорогу к позициям российских военных. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать ВСУшника, сбрасывая на него снаряд за снарядом.
«Новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего. Но один из БПЛА противника достиг своей цели — солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами», — рассказали в МО РФ.
