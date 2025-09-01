Таранили украинский дрон: Камера сняла попытки наших ВДВ спасти ВСУшника, которого убивали свои

Боец ВСУ был убит сослуживцами во время сдачи в плен на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских десантников его спасти. Ужасающие кадры опубликовали в Минобороны РФ.

Видео © Минобороны РФ

Украинский солдат решил сдаться в плен, сделав белый флаг из футболки. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) указывал ему дорогу к позициям российских военных. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать ВСУшника, сбрасывая на него снаряд за снарядом.