1 сентября, 05:45

Таранили украинский дрон: Камера сняла попытки наших ВДВ спасти ВСУшника, которого убивали свои

Украинский дрон убил бойца ВСУ при сдаче в плен, пока ВДВ РФ пытались его спасти

Обложка © Минобороны РФ

Боец ВСУ был убит сослуживцами во время сдачи в плен на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских десантников его спасти. Ужасающие кадры опубликовали в Минобороны РФ.

Видео © Минобороны РФ

Украинский солдат решил сдаться в плен, сделав белый флаг из футболки. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) указывал ему дорогу к позициям российских военных. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать ВСУшника, сбрасывая на него снаряд за снарядом.

«Новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего. Но один из БПЛА противника достиг своей цели — солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами», — рассказали в МО РФ.

Ранее украинские военные сдали ВС РФ координаты заградотядов. Бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.

Андрей Бражников
