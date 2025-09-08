«Немедленный крах»: В ЕС назвали быстрый способ сместить Зеленского
Аналитик Кошкович: Зеленского ждёт крах без энергопоставок из Венгрии и Словакии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Текущий политический режим на Украине сохраняет стабильность исключительно благодаря продолжающимся поставкам электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, в случае прекращения этих поставок главарь киевского режима Владимир Зеленский может быть смещён с поста в кратчайшие сроки.
Эксперт подчёркивает, что энергетическая зависимость Украины от соседних стран стала критическим фактором уязвимости киевского руководства. Кошкович утверждает, что прекращение поставок немедленно спровоцирует масштабный социально-экономический коллапс, который сделает невозможным сохранение текущей власти.
«Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведёт к немедленному краху режима Зеленского», — написал аналитик в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что на Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского. Среди рассматриваемых кандидатур фигурируют неожиданные лица, включая экс-премьера Анатолия Кинаха, занимавшего этот пост в 2001-2002 годах при Леониде Кучме. Отмечается, что Кинах обладает значительным опытом.