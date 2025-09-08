Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 21:07

«Немедленный крах»: В ЕС назвали быстрый способ сместить Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленского ждёт крах без энергопоставок из Венгрии и Словакии

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Текущий политический режим на Украине сохраняет стабильность исключительно благодаря продолжающимся поставкам электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, в случае прекращения этих поставок главарь киевского режима Владимир Зеленский может быть смещён с поста в кратчайшие сроки.

Эксперт подчёркивает, что энергетическая зависимость Украины от соседних стран стала критическим фактором уязвимости киевского руководства. Кошкович утверждает, что прекращение поставок немедленно спровоцирует масштабный социально-экономический коллапс, который сделает невозможным сохранение текущей власти.

«Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведёт к немедленному краху режима Зеленского», написал аналитик в соцсети Х.

Зеленский упустил момент для мирного урегулирования
Зеленский упустил момент для мирного урегулирования

Ранее сообщалось, что на Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского. Среди рассматриваемых кандидатур фигурируют неожиданные лица, включая экс-премьера Анатолия Кинаха, занимавшего этот пост в 2001-2002 годах при Леониде Кучме. Отмечается, что Кинах обладает значительным опытом.

