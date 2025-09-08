Текущий политический режим на Украине сохраняет стабильность исключительно благодаря продолжающимся поставкам электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, в случае прекращения этих поставок главарь киевского режима Владимир Зеленский может быть смещён с поста в кратчайшие сроки.

Эксперт подчёркивает, что энергетическая зависимость Украины от соседних стран стала критическим фактором уязвимости киевского руководства. Кошкович утверждает, что прекращение поставок немедленно спровоцирует масштабный социально-экономический коллапс, который сделает невозможным сохранение текущей власти.

«Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведёт к немедленному краху режима Зеленского», — написал аналитик в соцсети Х.