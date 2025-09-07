На Украине ведутся разработки нескольких сценариев на случай ограничения полномочий главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщил экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв, в политических кругах активно обсуждается вопрос назначения премьер-министра на переходный период.

Среди рассматриваемых кандидатур фигурируют неожиданные лица, включая экс-премьера Анатолия Кинаха, занимавшего этот пост в 2001-2002 годах при Леониде Кучме. Царёв отметил, что Кинах обладает значительным опытом.

«Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 годы при Кучме, был министром экономики, секретарём СНБО, депутатом Рады», — написал политик в телеграм-канале.