6 сентября, 22:15

Политик Царёв: На Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

На Украине ведутся разработки нескольких сценариев на случай ограничения полномочий главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщил экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв, в политических кругах активно обсуждается вопрос назначения премьер-министра на переходный период.

Среди рассматриваемых кандидатур фигурируют неожиданные лица, включая экс-премьера Анатолия Кинаха, занимавшего этот пост в 2001-2002 годах при Леониде Кучме. Царёв отметил, что Кинах обладает значительным опытом.

«Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 годы при Кучме, был министром экономики, секретарём СНБО, депутатом Рады», — написал политик в телеграм-канале.

Зеленского назвали препятствием на пути к миру после отказа приезжать к Путину
Зеленского назвали препятствием на пути к миру после отказа приезжать к Путину

Ранее каирский экономист Ахмед Адель высказал мнение, что Владимир Зеленский избегает прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку действует лишь как инструмент западных партнёров. По его оценке, глава киевского режима боится личной встречи с главой РФ и предпочитает координировать свои действия с западными политиками.

Артём Гапоненко
