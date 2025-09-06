Зеленского назвали препятствием на пути к миру после отказа приезжать к Путину

Владимир Зеленский станет главным препятствием в переговорном процессе между Украиной и Россией, если так и не решится приехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил на своём YouTube-канале Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.

«На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие — это Зеленский, который не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении», — объяснил он.