Зеленский отказался ехать в Москву и предложил Путину встретиться в Киеве
Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом он заявил в интервью главному корреспонденту ABC News по международным делам Марте Раддац.
«Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным ударам и атакам», — сказал Зеленский. По его словам, Путин «понимает это».
Экс-комик отметил, что предложение российского лидера было направлено на «отсрочку встречи», при этом он подчеркнул, что готов к переговорам «в любом формате».
Напомним, ранее Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров. В Кремле подчеркнули, что целью встречи является диалог, а не капитуляция. Российский лидер заявил, что гарантирует 100% безопасность Зеленского в столице РФ. Тем временем в США посоветовали экс-комику отказаться от предложения и встретиться на нейтральной территории.