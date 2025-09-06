Зеленский отказался ехать в Москву и предложил Путину встретиться в Киеве

Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом он заявил в интервью главному корреспонденту ABC News по международным делам Марте Раддац.

«Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным ударам и атакам», — сказал Зеленский. По его словам, Путин «понимает это».