«Ни один волос с головы не упадёт»: В ГД высказались о гарантиях безопасности Зеленского в Москве
Россия, как принимающая сторона, готова гарантировать полную безопасность Владимира Зеленского и его окружения в случае их приезда в Москву, подтвердил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Однако парламентарий предположил, что глава киевского режима не согласится на такое предложение, поскольку не готов к предметным переговорам, а хочет просто «устроить шоу».
Наш президент верно отметил, что самое подходящее место – Москва. Потому что на сегодняшний день все другие места, которые будут предлагать Зеленскому, — это только для пиара. Давайте встретимся завтра в Ватикане. Ну давайте. И что? О чём говорить, когда встреча неподготовленная? На неподготовленную встречу он приехал в феврале в Вашингтон. И мы видим, что из этого вышло.
Парламентарий подчеркнул, что Зеленскому и его делегации в Москве будет гарантирована безопасность «без вопросов, несмотря ни на что», поскольку это обязанность приглашающей стороны.
«Ни один волос не упадёт с их головы», — отмечает Чепа.
Но Зеленский отказывается от таких предложений, просто потому, что он не готов к переговорам, уверен депутат. Киевскому главарю важно «приехать, засветиться перед журналистами, возможно, устроить шоу». В это же время президент России говорит о конкретных переговорах, которые нужно подготовить.
Напомним, в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин снова озвучил предложение провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Он подчеркнул, что РФ гарантирует стопроцентную безопасность киевской делегации.