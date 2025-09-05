«Бесплатный совет»: В США призвали Зеленского не ехать в Москву

Главарю украинского режима Владимиру Зеленскому посоветовали отказаться от поездки в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. Такое наставление экс-комику дал член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Об этом сообщает The Hill.

«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — сказал он.