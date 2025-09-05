«Бесплатный совет»: В США призвали Зеленского не ехать в Москву
Конгрессмен Смит дал совет Зеленскому не приезжать в Москву на встречу с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Главарю украинского режима Владимиру Зеленскому посоветовали отказаться от поездки в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. Такое наставление экс-комику дал член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Об этом сообщает The Hill.
«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — сказал он.
Смит отметил, что если Путин хочет провести встречу с Зеленским, она должна состояться на нейтральной территории. По мнению американского политика, предложение о саммите в Москве является якобы «несерьёзным» и не отвечает интересам Украины.
Напомним, ранее Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров. В Кремле подчеркнули, что целью встречи является диалог, а не капитуляция. Путин также заверил, что Москва гарантирует стопроцентную безопасность Зеленского во время визита и готова обеспечить все необходимые условия для проведения встречи на высшем уровне. Однако в Киеве отказались от переговоров.