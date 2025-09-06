Мессенджер MAX
6 сентября, 06:18

В США объяснили, почему Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский не едет в Москву по рекомендации лидеров ЕС

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать на переговоры в Москву связан с позицией европейских политиков. Это мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчёркивая свою важность, останется [в Киеве]», — сказал отставной американский офицер.

Дэвис связывает решение Зеленского с рекомендациями европейских лидеров, считающих, что поездка на встречу с российским лидером в Москву может быть воспринята как слабость с его стороны.

Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров. В Кремле подчеркнули, что целью встречи является диалог, а не капитуляция. Российский лидер обещал, что гарантирует 100% безопасность Зеленского в РФ. В США посоветовали украинскому политику отказаться от предложения и встретиться на нейтральной территории. Зеленский в итоге так и сделал, предложив Путину приехать в Киев.

Советник президента РФ назвал Зеленского узурпатором
