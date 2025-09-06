Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать на переговоры в Москву связан с позицией европейских политиков. Это мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала .

«Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчёркивая свою важность, останется [в Киеве]», — сказал отставной американский офицер.