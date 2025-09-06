Вести диалог с узурпатором Владимиром Зеленским не представляется возможным. Об этом заявил советник президента РФ и секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», — заявил Кобяков. Он подчеркнул, что западные страны могли бы заметить это, если бы проявляли внимание и интерес. В Соединённых Штатах ситуацию осознают, однако приоритеты у них иные.

По его словам, с начала спецоперации личный состав ВСУ сократился примерно на 1,8 миллиона человек. Кобяков назвал эти потери геноцидом, организованным киевской властью при поддержке британских специалистов. Он добавил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа могли бы дать результат, если бы был отключён Starlink.