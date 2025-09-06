Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своей вере в скорое завершение конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде. По его мнению, после окончания боевых действий отношения с Россией должны вернуться в нормальное русло.

Фицо рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Пекине 2 сентября. Обсуждалось двустороннее сотрудничество.

«С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы», — сказал Фицо.