5 сентября, 04:13

Песков: Кремль видит свет в конце тоннеля в конфликте на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Процесс урегулирования конфликта на Украине движется вперёд, но на данный момент говорить о конкретных сроках слишком рано. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин отметил наличие «света в конце тоннеля», однако конкретные временные рамки в Кремле «загадывать» не хотят.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что послевоенные гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Согласно его словам, одной из первопричин текущего конфликта стали нарушения гарантий безопасности для РФ, когда Украину начали втаскивать в НАТО.

