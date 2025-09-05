Песков: Кремль видит свет в конце тоннеля в конфликте на Украине

Процесс урегулирования конфликта на Украине движется вперёд, но на данный момент говорить о конкретных сроках слишком рано. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин отметил наличие «света в конце тоннеля», однако конкретные временные рамки в Кремле «загадывать» не хотят.