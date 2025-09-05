Песков: Гарантии безопасности должны получить и Украина, и Россия

Послевоенные гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России на полях Восточного экономического форума.

Песков обратил внимание, что одной из первопричин текущего конфликта стали нарушения гарантий безопасности для России, когда Украину начали втаскивать в Североатлантический блок, а военная инфраструктура НАТО стала расширяться в направлении границ РФ.

При этом, по словам Пескова, присутствие на территории Незалежной войск стран Европы и США не может обеспечить гарантии безопасности для Украины. По его словам, такой сценарий не устроил бы Россию.