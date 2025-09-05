Мессенджер MAX
5 сентября, 03:08

Песков: Гарантии безопасности должны получить и Украина, и Россия

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Послевоенные гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России на полях Восточного экономического форума.

Песков обратил внимание, что одной из первопричин текущего конфликта стали нарушения гарантий безопасности для России, когда Украину начали втаскивать в Североатлантический блок, а военная инфраструктура НАТО стала расширяться в направлении границ РФ.

При этом, по словам Пескова, присутствие на территории Незалежной войск стран Европы и США не может обеспечить гарантии безопасности для Украины. По его словам, такой сценарий не устроил бы Россию.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящей пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин планирует сосредоточиться на перспективах экономического роста Дальнего Востока. По его словам, геополитика не будет главной темой выступления Путина, ведь итоги поездки в Китай президент РФ уже подвёл в Пекине.

