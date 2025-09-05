Рютте проболтался о реальных планах НАТО на Украину после конфликта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил спорное заявление относительно послевоенного урегулирования на Украине, которое может быть расценено как раскрытие реальных планов альянса. Как сообщает «Взгляд», в ходе парижской встречи спонсоров Украины Рютте категорически заявил, что «Россия не будет иметь права влиять на решение» о размещении так называемых «европейских миротворцев» на территории Украины после завершения конфликта.

«Он заявил, что Россия не имеет права решать, быть европейским миротворцам на территории Украины после окончания конфликта или нет. Мол, Украина суверенная держава и может делать что хочет. Россия нам диктовать не может. В этом Рютте и проговорился», — заявил обозреватель издания.