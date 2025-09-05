Рютте проболтался о реальных планах НАТО на Украину после конфликта
Взгляд: Рютте проговорился насчёт планов НАТО на Украину после конфликта
Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил спорное заявление относительно послевоенного урегулирования на Украине, которое может быть расценено как раскрытие реальных планов альянса. Как сообщает «Взгляд», в ходе парижской встречи спонсоров Украины Рютте категорически заявил, что «Россия не будет иметь права влиять на решение» о размещении так называемых «европейских миротворцев» на территории Украины после завершения конфликта.
«Он заявил, что Россия не имеет права решать, быть европейским миротворцам на территории Украины после окончания конфликта или нет. Мол, Украина суверенная держава и может делать что хочет. Россия нам диктовать не может. В этом Рютте и проговорился», — заявил обозреватель издания.
Это высказывание раскрывает намерение НАТО исключить Россию из процесса послевоенного урегулирования, несмотря на её ключевую роль в региональной безопасности.
Ранее Рютте высказал отсутствие заинтересованности в позиции России относительно направления западных контингентов на территорию Украины, подчеркнув, что «Москва не обладает правом голоса в данном вопросе». Также генсек НАТО допустил провокационные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. В Посольстве РФ в Бельгии назвали выпады Рютте хамскими и зареклись учить его вежливости.