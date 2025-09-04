«Не будем метать бисер»: В посольстве России назвали хамскими выпады Рютте в адрес Путина

Посольство России в Бельгии прокомментировало оскорбления главы НАТО Марка Рютте в адрес российского президента Владимира Путина, подчеркнув, что учить дипломата хорошим манерам затея бессмысленная. В дипмиссии отметили, что подобные грубые выражения являются характерной чертой поведения Рютте.

«Обратили внимание на очередные хамские выпады генсека НАТО Рютте в адрес российского руководства... Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...», — сказано в сообщении посольства РФ в телеграм-канале.

В своей провокационной речи Рютте сравнил российского лидера с губернатором Техаса. В связи с этим в ведомстве призвали генсека НАТО прояснить свою позицию. В частности, было предложено определить, рассматривает ли он Путина как лидера страны, не обладающего значительной силой и сравнимого с «ковбойским штатом», или же как главу государства, представляющего прямую и серьёзную угрозу безопасности евроатлантического региона.