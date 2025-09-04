Мессенджер MAX
4 сентября, 19:18

«Не будем метать бисер»: В посольстве России назвали хамскими выпады Рютте в адрес Путина

Посольство РФ в Бельгии заявило, что учить Рютте вежливости бессмысленно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Посольство России в Бельгии прокомментировало оскорбления главы НАТО Марка Рютте в адрес российского президента Владимира Путина, подчеркнув, что учить дипломата хорошим манерам затея бессмысленная. В дипмиссии отметили, что подобные грубые выражения являются характерной чертой поведения Рютте.

«Обратили внимание на очередные хамские выпады генсека НАТО Рютте в адрес российского руководства... Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...», сказано в сообщении посольства РФ в телеграм-канале.

В своей провокационной речи Рютте сравнил российского лидера с губернатором Техаса. В связи с этим в ведомстве призвали генсека НАТО прояснить свою позицию. В частности, было предложено определить, рассматривает ли он Путина как лидера страны, не обладающего значительной силой и сравнимого с «ковбойским штатом», или же как главу государства, представляющего прямую и серьёзную угрозу безопасности евроатлантического региона.

Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после окончания конфликта на Украине

Ранее Рютте заявил, что его не интересует мнение России по поводу отправки западных войск на Украину. Он указал, что Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Полина Никифорова
