6 сентября, 20:41

Аналитик раскрыл реальную причину отказа Зеленского ехать в Москву на переговоры

infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Каирский экономист и исследователь Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS высказал мнение, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку привык действовать исключительно как инструмент в руках западных партнёров. Адель отмечает, что, хотя именно экс-комик должен быть наиболее заинтересован в сохранении страны и защите народа, он опасается прямого диалога с президентом России.

В статье указано, что Владимир Путин стремится завершить конфликт через дипломатические каналы и ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Исследователь полагает, что главарь киевского режима предпочитает координировать свои действия с западными политиками, такими как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Напомним, ранее Зеленский отверг возможность визита в Москву для переговоров, назвав такое предложение неприемлемым. В ответ экс-комик предложил Владимиру Путину приехать в Киев. Тем временем в США главарю киевского режима посоветовали встретиться на нейтральной территории.

Артём Гапоненко
