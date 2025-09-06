Каирский экономист и исследователь Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS высказал мнение, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку привык действовать исключительно как инструмент в руках западных партнёров. Адель отмечает, что, хотя именно экс-комик должен быть наиболее заинтересован в сохранении страны и защите народа, он опасается прямого диалога с президентом России.