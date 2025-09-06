Аналитик раскрыл реальную причину отказа Зеленского ехать в Москву на переговоры
infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Каирский экономист и исследователь Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS высказал мнение, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку привык действовать исключительно как инструмент в руках западных партнёров. Адель отмечает, что, хотя именно экс-комик должен быть наиболее заинтересован в сохранении страны и защите народа, он опасается прямого диалога с президентом России.
В статье указано, что Владимир Путин стремится завершить конфликт через дипломатические каналы и ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Исследователь полагает, что главарь киевского режима предпочитает координировать свои действия с западными политиками, такими как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Напомним, ранее Зеленский отверг возможность визита в Москву для переговоров, назвав такое предложение неприемлемым. В ответ экс-комик предложил Владимиру Путину приехать в Киев. Тем временем в США главарю киевского режима посоветовали встретиться на нейтральной территории.