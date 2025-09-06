Ирландский журналист Чей Боуз публично усомнился в адекватности главаря киевского режима Владимира Зеленского после его предложения президенту России Владимиру Путину встретиться в Киеве. Об этом корреспондент написал в социальной сети X.

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — считает Боуз.

Журналист прокомментировал недавнее заявление российского лидера, который вновь подтвердил готовность к встрече с Зеленским в Москве, пообещав обеспечить все необходимые условия и безопасность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дополнительно пояснил, что приглашение экс-комику приехать в столицу России предназначено для ведения переговоров, а не для подписания капитуляции.