Президент США Дональд Трамп хочет заставить Владимира Зеленского капитулировать этим летом с помощью своего пакета военной помощи. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти «через несколько месяцев». То есть, уже после срока, отведённого Трампом на заключение перемирия», — написано в публикации.

Он подчеркнул, что таким образом Кремль получает не только возможность изматывать украинскую оборону на передовой, но и наносить удары по тыловым районам без особого сопротивления. Нардеп подчеркнул, что своим решением глава Белого дома прогнёт Зеленского, чтобы тот капитулировал, но не смог потом обвинить в этом США.