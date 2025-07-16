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16 июля, 06:27

Карт-бланш для Путина: В Киеве предрекли капитуляцию Зеленского этим летом

Нардеп Дубинский: Решение Трампа о новой помощи Киеву приблизит крах Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Владимира Зеленского капитулировать этим летом с помощью своего пакета военной помощи. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти «через несколько месяцев». То есть, уже после срока, отведённого Трампом на заключение перемирия», — написано в публикации.

Он подчеркнул, что таким образом Кремль получает не только возможность изматывать украинскую оборону на передовой, но и наносить удары по тыловым районам без особого сопротивления. Нардеп подчеркнул, что своим решением глава Белого дома прогнёт Зеленского, чтобы тот капитулировал, но не смог потом обвинить в этом США.

«(Президент РФ Владимир) Путин получает не только карт-бланш на истощение украинской обороны на линии фронта, но и на любые удары по тылу», — заключил Дубинский.

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Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать украинский конфликт

Напомним, что президент США заявил, что Россия должна заключить мирный договор с Украиной в течение 50 дней, а Штаты тем временем пошлют Киеву системы ПВО Patriot. Проблема в том, что добираться они туда будут долго. Он также предложил Европе закупать оружие у Америки для дальнейшей передачи ВСУ, но Франция с Чехией сразу отказались от его идеи. Владимир Зеленский отмечал, что свои кошельки достали пока только Германия и Норвегия.

Владимир Озеров
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