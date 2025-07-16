Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать украинский конфликт

Во время общения с журналистами в аэропорту Пенсильвании президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин стремится к мирному разрешению украинского конфликта. Республиканец отметил, что Путин неоднократно заявлял о желании достичь мира, выразив надежду, что эти слова соответствуют реальным намерениям.

При этом Трамп допустил, что урегулирование может быть достигнуто раньше установленного им 50-дневного срока, после которого США планировали ввести новые санкционные меры против России. Он охарактеризовал эти потенциальные ограничения как крайне жёсткие.