Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать украинский конфликт
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Во время общения с журналистами в аэропорту Пенсильвании президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин стремится к мирному разрешению украинского конфликта. Республиканец отметил, что Путин неоднократно заявлял о желании достичь мира, выразив надежду, что эти слова соответствуют реальным намерениям.
При этом Трамп допустил, что урегулирование может быть достигнуто раньше установленного им 50-дневного срока, после которого США планировали ввести новые санкционные меры против России. Он охарактеризовал эти потенциальные ограничения как крайне жёсткие.
Ранее американский лидер заявил, что не рассматривает возможность отправки солдат США для защиты Украины. По его словам, он действует иначе, чем некоторые европейские политики.