Рейтинг рухнул: Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Economist: Большинство американцев недовольны работой Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Свежий опрос, проведённый компанией YouGov совместно с журналом Economist с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев, показал, что 55% респондентов не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. При этом только 41% опрошенных поддерживают работу главы США.
Наибольшее недовольство выражают молодые американцы в возрасте от 18 до 29 лет — среди них негативно оценивают политику Трампа 66%. В то же время среди граждан старше 65 лет показатель неодобрения ниже — 48%. Опрос также выявил резкий партийный раскол: 95% демократов критикуют президента, тогда как среди республиканцев таких всего 6%.
Главной причиной недовольства стало повышение цен — 60% американцев не одобряют действия администрации по борьбе с инфляцией, и лишь 34% поддерживают экономический курс. В вопросах миграционной политики и общей экономической стратегии негативные оценки также преобладают.
Единственной относительно сильной стороной президента остаётся борьба с преступностью, где показатели почти сравнялись — 44% поддерживают меры администрации, 45% выражают недовольство.
Неудивительно, что ожидания не оправдались. Недавно Дональд Трамп всех удивил, выдвинув России ультиматум: решить конфликт с Украиной в течение 50 дней, иначе последуют новые торговые пошлины и поставки систем ПВО для Киева. Дмитрий Медведев охарактеризовал это как «декоративный ультиматум». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона, отметил импульсивность президента США, намекая на потенциальные негативные последствия для самого Трампа.