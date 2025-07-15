Рейтинг рухнул: Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Свежий опрос, проведённый компанией YouGov совместно с журналом Economist с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев, показал, что 55% респондентов не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. При этом только 41% опрошенных поддерживают работу главы США.

Наибольшее недовольство выражают молодые американцы в возрасте от 18 до 29 лет — среди них негативно оценивают политику Трампа 66%. В то же время среди граждан старше 65 лет показатель неодобрения ниже — 48%. Опрос также выявил резкий партийный раскол: 95% демократов критикуют президента, тогда как среди республиканцев таких всего 6%.

Главной причиной недовольства стало повышение цен — 60% американцев не одобряют действия администрации по борьбе с инфляцией, и лишь 34% поддерживают экономический курс. В вопросах миграционной политики и общей экономической стратегии негативные оценки также преобладают.