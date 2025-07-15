Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 19:25

Рейтинг рухнул: Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Economist: Большинство американцев недовольны работой Трампа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Свежий опрос, проведённый компанией YouGov совместно с журналом Economist с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев, показал, что 55% респондентов не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. При этом только 41% опрошенных поддерживают работу главы США.

Наибольшее недовольство выражают молодые американцы в возрасте от 18 до 29 лет — среди них негативно оценивают политику Трампа 66%. В то же время среди граждан старше 65 лет показатель неодобрения ниже — 48%. Опрос также выявил резкий партийный раскол: 95% демократов критикуют президента, тогда как среди республиканцев таких всего 6%.

Главной причиной недовольства стало повышение цен — 60% американцев не одобряют действия администрации по борьбе с инфляцией, и лишь 34% поддерживают экономический курс. В вопросах миграционной политики и общей экономической стратегии негативные оценки также преобладают.

Единственной относительно сильной стороной президента остаётся борьба с преступностью, где показатели почти сравнялись — 44% поддерживают меры администрации, 45% выражают недовольство.

«Взял и сдулся»: В Совфеде удивились переходу Трампа в лагерь агрессора после призыва бить по Москве
«Взял и сдулся»: В Совфеде удивились переходу Трампа в лагерь агрессора после призыва бить по Москве

Неудивительно, что ожидания не оправдались. Недавно Дональд Трамп всех удивил, выдвинув России ультиматум: решить конфликт с Украиной в течение 50 дней, иначе последуют новые торговые пошлины и поставки систем ПВО для Киева. Дмитрий Медведев охарактеризовал это как «декоративный ультиматум». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона, отметил импульсивность президента США, намекая на потенциальные негативные последствия для самого Трампа.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar