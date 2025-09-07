Украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись от предложения посетить Москву, упустил историческую возможность для завершения конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Ответить Зеленский мог лишь двумя вариантами. Первый — согласится. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который и он выбрал — глупое и банальное. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — сказал Джаралла.