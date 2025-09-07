Зеленский упустил момент для мирного урегулирования
Эксперт Джаралла: Зеленский упустил шанс завершить конфликт на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись от предложения посетить Москву, упустил историческую возможность для завершения конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
«Ответить Зеленский мог лишь двумя вариантами. Первый — согласится. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который и он выбрал — глупое и банальное. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — сказал Джаралла.
По мнению эксперта, предложение президента России не было пропагандистским трюком, однако украинский лидер отреагировал как шоумен, что привело к национальной трагедии. Политолог заключил, что путь к миру теперь лежит либо через компромисс на переговорах, либо через военную победу России, подчеркнув, что великодушие и верность своему слову Владимира Путина известны всему миру.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву направлено исключительно для ведения диалога, а не для подписания капитуляции. Кроме того, журналист выразил сомнение в адекватности Зеленского после его предложения встретиться с президентом России в Киеве.