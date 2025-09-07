Запад шокируют игры «диктатора» Зеленского, пока его армия становится всё меньше
Журналист Боуз: Отказ Зеленского от встречи с Путиным усугубит положение Украины
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина встретиться в Москве приведёт к дальнейшему ухудшению положения Украины. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X.
«Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днём становится всё меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно», — написал он.
Журналист прокомментировал недавнее заявление российского президента, который вновь подтвердил готовность к переговорам с украинским коллегой в Москве, пообещав обеспечить все необходимые условия и безопасность. Боуз заметил, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков даже пояснил, что приглашение Зеленскому в столицу России предназначено именно для ведения диалога, а не для подписания капитуляции. Также журналист выразил сомнение в адекватности Владимира Зеленского после того, как он предложил президенту России встретиться в Киеве.