Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина встретиться в Москве приведёт к дальнейшему ухудшению положения Украины. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X.

«Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днём становится всё меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно», — написал он.