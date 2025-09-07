«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину
Обложка © ГСЧС Киева
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила пожар и повреждения в здании правительства страны в Киеве. По её словам, причиной стала первая за время СВО российская атака по кабмину.
«Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар», — пишет Свириденко в соцсетях.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. В результате удара по Печерскому району загорелось правительственное здание на Крещатике. В Сети появились кадры, на которых видно густой дым над кабмином.