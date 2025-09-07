Ошибка ПВО? За атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и ударными БПЛА по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве. Данные о причастности к пожару в здании Правительства Украины ведомство не подтверждает.