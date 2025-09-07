Ошибка ПВО? За атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия
Минобороны РФ не подтверждает причастность к пожару в кабмине Украины в Киеве
Пожар в кабмине Украины. Обложка © ГСЧС Киева
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и ударными БПЛА по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве. Данные о причастности к пожару в здании Правительства Украины ведомство не подтверждает.
«По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – подчеркнуло Минобороны РФ. Теперь остаётся только гадать, кто стоит за атакой на здание кабмина.
Ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Здание на Крещатике было охвачено дымом, огонь распространился на 1000 м². Параллельно подрыв железнодорожной инфраструктуры через Днепр в Кременчуге вызвал масштабные перебои в железнодорожном сообщении.