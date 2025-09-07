Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 07:50

Подрыв стратегического моста остановил поезда на Украине

Из-за повреждения ж/д моста через Днепр в Кременчуге задерживаются поезда

Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

В украинском городе Кременчуг в Полтавской области задерживаются поезда из-за повреждения автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в результате ночного взрыва. Об этом объявила компания «Укржелдорога» в соцсетях.

В Кременчуге Герани поразили мост. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Там рассказали, что из-за повреждений ж/д полотна изменился график движения поездов, в связи с чем пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах. Сроки ремонта повреждённого участка моста там назвать затруднились.

«Обстрелом повреждён пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный», — заявила «Укржелдорога».

В ночь на 7 сентября был нанесён один из самых массированных ударов дронами и ракетами по ВПК Украины. Одной из мишеней «Гераней» стал ж/д моста через Днепр в Кременчуге. Также здание Правительства Украины в Киеве получило повреждения, площадь пожара там достигла тысячи квадратов.

«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину
«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar