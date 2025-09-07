Подрыв стратегического моста остановил поезда на Украине
Из-за повреждения ж/д моста через Днепр в Кременчуге задерживаются поезда
Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие
В украинском городе Кременчуг в Полтавской области задерживаются поезда из-за повреждения автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в результате ночного взрыва. Об этом объявила компания «Укржелдорога» в соцсетях.
В Кременчуге Герани поразили мост. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие
Там рассказали, что из-за повреждений ж/д полотна изменился график движения поездов, в связи с чем пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах. Сроки ремонта повреждённого участка моста там назвать затруднились.
«Обстрелом повреждён пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный», — заявила «Укржелдорога».
В ночь на 7 сентября был нанесён один из самых массированных ударов дронами и ракетами по ВПК Украины. Одной из мишеней «Гераней» стал ж/д моста через Днепр в Кременчуге. Также здание Правительства Украины в Киеве получило повреждения, площадь пожара там достигла тысячи квадратов.