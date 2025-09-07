Здание Правительства Украины в Киеве получило повреждения не в результате ракетного удара, о чём пытаются говорить бандеровцы. По опубликованным фотографиям экстренных служб видно, что характер разрушений другой, при ударе ракетой от здания не осталась бы и пустого места, сообщил военкор Юрий Котенок.