7 сентября, 07:43

Военкор по фото оценил сведения об «ударе ракетой» по зданию кабмина в Киеве

Военкор Котенок опроверг вброс о ракетном ударе по зданию кабмина в Киеве

Обложка © ГСЧС Киева

Здание Правительства Украины в Киеве получило повреждения не в результате ракетного удара, о чём пытаются говорить бандеровцы. По опубликованным фотографиям экстренных служб видно, что характер разрушений другой, при ударе ракетой от здания не осталась бы и пустого места, сообщил военкор Юрий Котенок.

Кабмин в Киеве. Фото © ГСЧС Киева

«О серьёзном ущербе говорить не приходится. Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — пояснил Котенок.

Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин.

Татьяна Миссуми
