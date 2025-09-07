Военкор по фото оценил сведения об «ударе ракетой» по зданию кабмина в Киеве
Военкор Котенок опроверг вброс о ракетном ударе по зданию кабмина в Киеве
Обложка © ГСЧС Киева
Здание Правительства Украины в Киеве получило повреждения не в результате ракетного удара, о чём пытаются говорить бандеровцы. По опубликованным фотографиям экстренных служб видно, что характер разрушений другой, при ударе ракетой от здания не осталась бы и пустого места, сообщил военкор Юрий Котенок.
Кабмин в Киеве. Фото © ГСЧС Киева
«О серьёзном ущербе говорить не приходится. Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — пояснил Котенок.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин.