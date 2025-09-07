Мессенджер MAX
7 сентября, 07:08

Пожар в здании Правительства Украины охватил уже тысячу квадратных метров

Обложка © ГСЧС Украины

Пожар в здании правительства в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Попадание в здание Правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают её тушение», – заявил министр.

«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину

Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. После удара по Печерскому району чёрный дым поднялся над правительственным зданием на Крещатике. В Сети появились кадры, на которых виден пожар.

