Пожар в здании Правительства Украины охватил уже тысячу квадратных метров
Обложка © ГСЧС Украины
Пожар в здании правительства в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Попадание в здание Правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают её тушение», – заявил министр.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. После удара по Печерскому району чёрный дым поднялся над правительственным зданием на Крещатике. В Сети появились кадры, на которых виден пожар.