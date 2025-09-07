Минобороны доложило об ударе высокоточным оружием по авиабазам Украины и заводу «Киев-67»

Как заявили в военном ведомстве, целями стали предприятия по производству, сборке, ремонту и хранению беспилотных летательных аппаратов, а также места их запуска и военные аэродромы в центральных, южных и восточных районах Украины. В частности, ударам подверглись промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине Киева. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, по другим объектам удары не наносились.