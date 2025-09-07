Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

7 сентября, 11:13

Премьер Украины впала в панику из-за самого масштабного «удара возмездия»

Премьер Украины Свириденко сочла одним из самых масштабных ночной удар по ВПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Вооружённые силы РФ нанесли один из самых масштабных ударов по военно-промышленному комплексу Украины в ночь на 7 сентября. Такое заявление сделала премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Она подтвердила, что взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Кременчуге и Одессе. В столице в результате атаки было повреждено здание правительства. По словам Свириденко, в Кременчуге повреждено покрытие моста через Днепр, и власти были вынуждены временно остановить по нему движение. Сообщения о повреждениях в Сумской и Черниговской областях также появились в соцсетях Владимира Зеленского.

Танки, аэродром: Появился список мишеней для одного из самых массированных ударов по Украине
Ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Атака на Печерский район привела к масштабному пожару в центре Киева: здание на Крещатике окутал дым, а площадь возгорания достигла 1000 м². Параллельно подрыв железнодорожного перехода через Днепр в Кременчуге вызвал перебои в графике движения поездов.

Александра Мышляева
