Премьер Украины впала в панику из-за самого масштабного «удара возмездия»

Вооружённые силы РФ нанесли один из самых масштабных ударов по военно-промышленному комплексу Украины в ночь на 7 сентября. Такое заявление сделала премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Она подтвердила, что взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Кременчуге и Одессе. В столице в результате атаки было повреждено здание правительства. По словам Свириденко, в Кременчуге повреждено покрытие моста через Днепр, и власти были вынуждены временно остановить по нему движение. Сообщения о повреждениях в Сумской и Черниговской областях также появились в соцсетях Владимира Зеленского.