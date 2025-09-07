Мессенджер MAX
7 сентября, 07:56

Танки, аэродром: Появился список мишеней для одного из самых массированных ударов по Украине

Лебедев: В Киеве и области повреждены завод по ремонту танков, аэродром и ангары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В ходе операции в ночь на 7 сентября на территории Киева и области были поражены стратегические объекты, связанные с ремонтом и производством военной техники. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По имеющимся данным, удары наносились по следующим целям:

  • Буча: завод по ремонту тяжёлой техники, используемой ВСУ;
    Гостомель: военный аэродром, где отмечались мощные взрывы;
  • Киев: производственный комплекс, задействованный в ракетной программе;
    Киев: ангары для ремонта авиатехники и хранения подвесных систем для натовских ракет, поставленных через Азербайджан.
«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину
«Верхние этажи повреждены»: Премьер Украины заявила о первом за СВО ударе по кабмину

А ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. В результате удара по Печерскому району дым поднялся над зданием на Крещатике. Площадь пожара там достигла тысячи квадратов.

Мария Любицкая
