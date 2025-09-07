Танки, аэродром: Появился список мишеней для одного из самых массированных ударов по Украине

В ходе операции в ночь на 7 сентября на территории Киева и области были поражены стратегические объекты, связанные с ремонтом и производством военной техники. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

А ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. В результате удара по Печерскому району дым поднялся над зданием на Крещатике. Площадь пожара там достигла тысячи квадратов.