Танки, аэродром: Появился список мишеней для одного из самых массированных ударов по Украине
Лебедев: В Киеве и области повреждены завод по ремонту танков, аэродром и ангары
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
В ходе операции в ночь на 7 сентября на территории Киева и области были поражены стратегические объекты, связанные с ремонтом и производством военной техники. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По имеющимся данным, удары наносились по следующим целям:
- Буча: завод по ремонту тяжёлой техники, используемой ВСУ;
Гостомель: военный аэродром, где отмечались мощные взрывы;
- Киев: производственный комплекс, задействованный в ракетной программе;
Киев: ангары для ремонта авиатехники и хранения подвесных систем для натовских ракет, поставленных через Азербайджан.
А ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. В результате удара по Печерскому району дым поднялся над зданием на Крещатике. Площадь пожара там достигла тысячи квадратов.