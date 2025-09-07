Зеленский воззвал к США после удара по зданию кабмина в Киеве

Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 7 августа Украина пережила масштабную воздушную атаку с использованием более 800 БПЛА. В результате ударов, по его словам, было повреждено здание кабмина в Киеве. При этом чей снаряд прилетел в правительство остаётся неизвестным.

Зеленский в очередной раз возложил вину за затягивание конфликта на Россию, подчеркнув, что реальная дипломатия могла бы давно начаться. Также он напомнил о прозвучавших из Вашингтона предупреждениях о возможных санкциях в случае отказа от ведения переговоров, выразив надежду на выполнение всех договорённостей, достигнутых ранее в Париже. Киевский политик обратился к США с призывом помочь Украине в укреплении системы противовоздушной обороны.