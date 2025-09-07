Зеленский воззвал к США после удара по зданию кабмина в Киеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 7 августа Украина пережила масштабную воздушную атаку с использованием более 800 БПЛА. В результате ударов, по его словам, было повреждено здание кабмина в Киеве. При этом чей снаряд прилетел в правительство остаётся неизвестным.
«Повреждено здание кабинета министров», — сказал Зеленский, подчеркнув, что за ночь по Украине ударили более 800 дронов и 13 ракет.
Зеленский в очередной раз возложил вину за затягивание конфликта на Россию, подчеркнув, что реальная дипломатия могла бы давно начаться. Также он напомнил о прозвучавших из Вашингтона предупреждениях о возможных санкциях в случае отказа от ведения переговоров, выразив надежду на выполнение всех договорённостей, достигнутых ранее в Париже. Киевский политик обратился к США с призывом помочь Украине в укреплении системы противовоздушной обороны.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. Минобороны РФ не подтверждает причастность к пожару в здании Правительства Украины в Киеве. Ведомство доложило, что удары наносились по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.