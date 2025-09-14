«Факир был пьян». Израиль обижает Украину, а гуманизм уходит в прошлое Публицист и аналитик Александр Роджерс — о новых попытках Зеленского повторить номер КВН, его обидах на Израиль и игнорировании этого всего Трампом. 13 сентября, 21:07 Глава киевского режима Зеленский тщетно пытается обратить на себя внимание Трампа. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI, hapelinium

Может показаться на первый взгляд странным (по мере прочтения текста это станет более очевидным), но минувшая неделя почти полностью была посвящена тому, как существование и деятельность государства Израиль вредит и портит жизнь Украине и режиму Зеленского.

Начать с того, что нестабильность вокруг Израиля вообще сильнейшим образом оттягивает ресурсы от Украины. США явно считают безопасность Израиля более приоритетной по отношению к Украине, поэтому фактически и прекратили поставки. И каждая ракета ПВО, которая уходит Нетаньяху, сопровождается завистливой фразой Зеленского «На его месте должен был быть я» (не переживай, на скамье подсудимых военных преступников вы будете сидеть рядом).

Но мало того, что дефицитные ресурсы (и оружие, и деньги) уходят в Израиль, так он ещё и разрушает все русофобские нарративы, старательно выстраиваемые много лет.

Вот как рассказывать про зверства русских, если российские ракеты хирургически точно выкусывают военные объекты на территории Украины, а Израиль накрывает Газу ковровыми бомбардировками, целенаправленно атакуя школы, больницы, церкви? А как рассказывать про зловещую Россию, мечтающую всех завоевать, если Израиль бомбит почти всех своих соседей — Ливан, Иорданию, Ирак, Сирию, а теперь ещё и Катар? Ну и как пугать всех рассказами про геноцид украинцев (которого нет), если в Газе ежедневно от голода гибнут десятки людей?

И даже яхту Греты Тумберг, на которой она пыталась прорваться в Газу, уже дважды брали на абордаж израильские пираты, а в Киев всякие американцы, британцы, немцы и прочие финские Скуби-Ду беспрепятственно приезжают на поезде.

А потом финский президент ещё и заявляет, что «Я с Зеленским провожу времени больше, чем со своей женой» (мы как бы и без этого «каминг-аута» догадывались, что ты нетрадиционной ориентации, причём во всех смыслах).

Весь нарратив про злых русских разваливается как карточный домик.

Там Ермак, Малюк и Буданов измучились уже, какую б ещё провокацию придумать, чтобы попытаться втянуть Трампа в конфликт на Украине (спойлер: никакую, это не поможет).

То очередь из пенсионеров обстреляют, якобы это русские. Но настолько тухло, что даже среди проукраинских западных СМИ и политиков никто не отреагировал.

То привезут на территорию Польши несколько дронов-обманок, разбросают их живописно на земле, пофоткают и сделают вид, что это из России прилетело. Причём мало того, что такие дроны на такие расстояния не летают, так ещё они и целенькие, не поцарапанные даже.

По рассказам Рютте и Туска, их там и ракетами сбивали, и падали они с большой высоты на землю. Но пенопластовые (!!!) конструкции — целёхонькие. Вот что значит простой советский (тм) пенопласт, им можно танки пробивать! А если ещё помазать сверху вьетнамской «звёздочкой»…

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

И в этот самый момент, когда все СМИ и политики должны были начать истерику про страшные русские дроны, нападающие на беззащитную Польшу, Израиль наносит ракетный удар по столице Катара!

И все такие «пенопластовые дроны без взрывчатки? Вы серьёзно сейчас?»

Нет, всякие ботофермы и прочие Туски старательно отработали программу, зачитав соответствующие заявления по бумажкам. Но делали это с унылым видом и бегающими глазками, уже понимая, что номер дохлый. Как говорится, «факир был пьян и факинг не удался».

Причём пытаясь убить представителей ХАМАС, которые приехали туда для переговоров с Израилем. И находились там по просьбе США и самого Израиля.

Представьте себе ситуацию, когда бы Россия позвала украинскую делегацию на очередной этап переговоров в Турцию, а затем обстреляла бы Стамбул «Искандерами» с криками «Там террористы!». Немыслимо, правда? Даже не представляется. А для Израиля норм, обычные будни поехавших от безнаказанности надлюдын.

И только Зеленский безуспешно пытался косплеить бессмертный номер Галустяна про «копчекоида».

— Воюйте вместо нас!

— Нет.

— Дайте денег!

— Нет.

— Дайте оружие!

— Нет.

— А Макрон со Стармером и Мерцем привезут волшебный порошок?

— Нет.

— Ну хотя бы закройте небо над Западной Украиной (собственно, ради чего вся провокация и затевалась)!

— Всё равно нет.

Причём самый главный рыжий зритель, для которого и устраивался этот спектакль, сначала заявил, что не смотрел, а потом подумал и добавил: «Это могло быть по ошибке».

И на этом всё. Журнал «Ералаш».

После чего послушная папина дочка Рютте тоже заявила.

А тут ещё и в США убили молодого консервативного инфлюенсера Чарли Кирка, активно выступавшего против помощи Украине и с недавних пор начавшего критиковать Израиль, — и всё, всем окончательно стало совершенно не до дешёвых провокаций Зеленского.

Чарли Кирк был одним из самых видных сторонников Трампа. Фото © ТАСС / Zuma

Вы просто не слушаете того, что говорят в американских студиях и подкастах. Риторика такая, что пора прикупить ещё ящик патронов для АК-47. «Мы и они», «они убивают нас», «нужно радикализироваться, а то нас всех перебьют», «это война» и так далее.

Причём многие слабоумные демократы открыто радуются насильственной смерти молодого парня. Точно так же, как украинские нацисты радовались сожжению одесситов. А такое отношение, когда «их смерть» вызывает радость, — это уже готовность к гражданской войне.

Предельная степень расчеловечивания, когда чужая смерть — не горе, а позитив. А дежурные слова политиков о «недопустимости политического насилия» уже никого не впечатляют. Уже есть «мы» и есть «они», которых можно и нужно убивать. Мы такое уже видели.

Ничем хорошим такое не заканчивается. Вопрос только в том, где рванёт — в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Чикаго или где-то ещё. Потому что это, по выражению самих американцев, их «новая нормальность».

В целом насилие — на бытовом, политическом или международном уровне — вновь становится не просто нормой, но даже обыденностью. А заседание Европарламента, где часть депутатов отказалась поддержать минуту тишины, показывает, что гуманизм остался где-то в прошлом. Даже формальный, на уровне риторики или ритуалов. Данс макабр.

Авторы Александр Роджерс