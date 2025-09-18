Трамп: Путин меня подвёл

Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. На пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером американский лидер отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным.

«Он меня действительно подвёл... посмотрим, чем это обернётся», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что с момента возвращения в должность ему удалось урегулировать «семь войн», однако украинский вопрос оказался неожиданно трудным. Тем не менее он выразил уверенность, что в конечном итоге добьётся успеха и конфликт будет завершён.

«Происходят вещи, диаметрально противоположные ожиданиям. Думал, что будет легко — а оказалось наоборот», — добавил президент США.