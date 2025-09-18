«Будет очень больно»: Трамп взял на понт европейцев, желающих воевать с Россией

Президент США Дональд Трамп требует от европейских лидеров, желающих воевать с Россией, делать это на свои деньги, самостоятельно финансировать поставки оружия Украине, отказаться от торговли с Индией и Китаем, не приобретать российскую нефть, ввести санкции и пошлины, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут. По его словам, американский лидер «просто берёт европейцев на понт».

«И тут у европейцев наступил, так сказать, момент истины. Обложить пошлинами торговлю с Китаем они не могут, потому что от неё сильно зависят. А второй момент — это то, что не покупать у индусов нефть будет им очень-очень больно», — цитирует Бута kp.ru.