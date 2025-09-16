Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать нефть у России
Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп вновь призвал Европу отказаться от закупок российской нефти.
«И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», — сказал Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.
Ранее Трамп уже призывал европейских лидеров отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку Москвы. Кроме того, администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок нефти из РФ.