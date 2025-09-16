Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 15:22

Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать нефть у России

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Европу отказаться от закупок российской нефти.

«И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», — сказал Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.

СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти
СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти

Ранее Трамп уже призывал европейских лидеров отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку Москвы. Кроме того, администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок нефти из РФ.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar