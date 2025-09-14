СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, но эксперты считают, что это скорее тактический манёвр, чем реальный шаг, пишет The Washington Post.

Многие страны альянса, включая Турцию, Венгрию и Словакию, продолжают покупать российские энергоресурсы, пытаясь защитить свои экономики от перебоев. По мнению критиков, такие заявления Трампа могут лишь затянуть давление на Москву и отложить введение новых санкций против РФ.