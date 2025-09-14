СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти
WP: Трамп хочет отложить санкции против РФ, призывая НАТО отказаться от её нефти
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, но эксперты считают, что это скорее тактический манёвр, чем реальный шаг, пишет The Washington Post.
Многие страны альянса, включая Турцию, Венгрию и Словакию, продолжают покупать российские энергоресурсы, пытаясь защитить свои экономики от перебоев. По мнению критиков, такие заявления Трампа могут лишь затянуть давление на Москву и отложить введение новых санкций против РФ.
WP отмечает, что предложение главы Белого вряд ли найдёт поддержку большинства из 32 стран НАТО. Некоторые антироссийские политики в США и Европе уверены, что призыв выглядит как попытка Трампа отложить реальные меры против России, хотя они согласны, что Европе всё же стоит прекратить закупки российской нефти.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о готовности ввести жёсткие санкции против России, если все страны НАТО прекратят закупки нефти из РФ. Он подчеркнул, что продолжение импорта российской нефти ослабляет переговорные позиции альянса. Президент США также предложил ввести пошлины на импорт из Китая, которые могли бы быть отменены после урегулирования украинского кризиса.