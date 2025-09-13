Трамп увидел путь к миру на Украине через санкции против Китая
Трамп предложил НАТО ввести пошлины 50-100% на китайские товары
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein
Президент США Дональд Трамп предложил странам НАТО ввести единые высокие пошлины на товары из Китая, чтобы заставить его способствовать прекращению боевых действий на Украине. С соответствующим заявлением лидер выступил в социальной сети Truth Social.
«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны», — написал он.
В своём посте политик также вновь заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он сохранял свой пост. Трамп назвал происходящее войной Джо Байдена и Владимира Зеленского, подчеркнув, что нынешняя администрация США не имеет к ней отношения.
Ранее Трамп предлагал ЕС поддержать повышение пошлин, чтобы совместно давить на Россию. В столице ЕС, однако, отвергли эту идею, заявив, что она не соответствует подходу блока, который принципиально не использует таможенные тарифы в качестве санкционного инструмента.