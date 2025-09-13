Трамп увидел путь к миру на Украине через санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп предложил странам НАТО ввести единые высокие пошлины на товары из Китая, чтобы заставить его способствовать прекращению боевых действий на Украине. С соответствующим заявлением лидер выступил в социальной сети Truth Social.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны», — написал он.