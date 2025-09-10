Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 23:37

Трамп призвал ЕС надавить на Россию через Индию и Китай

FT: Трамп призвал ЕС к 100% пошлинам на товары из КНР и Индии для давления на РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести стопроцентные пошлины на товары, импортируемые из Индии и Китая. По мнению американского лидера, эта мера должна усилить давление на Россию. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — говорится в сообщении.

«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла
«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла

Ранее Трамп иронично обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой передать «тёплые приветствия» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, прибывшим в Пекин на военный парад, который был посвящён 80-летию окончания Второй мировой войны. Трамп намекнул на существование «заговора» между Китаем, Россией и КНДР, направленного против США. В Госдуме увидели в заявлении Трампа задетое самолюбие. Президент Путин, комментируя заявление Трампа, отметил, что оно не имеет ничего общего с реальностью.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Индия
  • ЕС
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar