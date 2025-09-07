«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США «потеряли» Индию и Россию, которые «перешли» к Китаю. Его высказывание, по мнению политолога Кирилла Котова, отражает недовольство внешнеполитическим курсом бывшего президента Джо Байдена. Республиканец пытается подчеркнуть, что под руководством демократа Штаты ослабли как в политическом, так и в экономическом плане, что привело к утрате влияния на ключевых партнёров в Евроазиатском регионе.

Член экспертного клуба «Дигория» также отметил, что данное заявление не только выражает недовольство Трампа прежней внешней политикой, но и является попыткой укрепить собственный имидж сильного лидера, способного удерживать союзников на стороне США. Политик уверен, что Китай в союзе с Россией и Индией формирует альтернативный центр силы, который может представлять угрозу для американских интересов.

«В условиях растущей глобальной конкуренции важно понимать, что такие альянсы могут изменить баланс сил в мире. Кроме того, таким образом Дональд Трамп подчёркивает свою неприязнь к Китаю: он видит в КНР не только экономического соперника, но и потенциальную угрозу для стабильности однополярной системы», — объяснил собеседник РИАМО.

По его словам, косвенная критика Байдена со стороны Трампа направлена на демонстрацию необходимости более агрессивной и проактивной американской политики. В этом же контексте следует рассматривать и предложение переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Хозяин Белого дома считает важным вернуть утраченные позиции, укрепить отношения с крупными игроками и противостоять растущему влиянию Китая.