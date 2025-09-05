Американский президент Дональд Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, трансляция ведётся в соцсети X. По его словам, Вооружённые силы страны обладают «непревзойдённой мощью и уникальным оружием», с которыми никто не способен конкурировать.

Трамп подчеркнул, что он завершил семь конфликтов, а украинский кризис, по его прогнозу, получит аналогичную концовку. Республиканец добавил, что Штаты могли бы победить в любой войне, однако им мешала политкорректность. Министр обороны Пит Хегсет во время презентации заявил, что «Америка вернулась».

Исторически Министерство войны существовало с 1789 по 1947 год, после чего в 1949-м было преобразовано в Министерство обороны.