Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны
Обложка © Flickr / The White House
Американский президент Дональд Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, трансляция ведётся в соцсети X. По его словам, Вооружённые силы страны обладают «непревзойдённой мощью и уникальным оружием», с которыми никто не способен конкурировать.
Трамп подчеркнул, что он завершил семь конфликтов, а украинский кризис, по его прогнозу, получит аналогичную концовку. Республиканец добавил, что Штаты могли бы победить в любой войне, однако им мешала политкорректность. Министр обороны Пит Хегсет во время презентации заявил, что «Америка вернулась».
Исторически Министерство войны существовало с 1789 по 1947 год, после чего в 1949-м было преобразовано в Министерство обороны.
Напомним, указ Трампа о переименовании Пентагона предусматривает использование названия «министерство войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны. А Пит Хегсет будет зваться «министром войны», ему было поручено разработать законодательные и исполнительные меры для официального переименования ведомства.